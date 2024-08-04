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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У сборной Китая по настольному теннису впервые за 32 года будет только одна медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде

В финале китайский теннисист Фань Чжэндун сыграет с Трульсом Мерегордом из Швеции. На трех последних Олимпиадах у Китая было золото и серебро, а в Пекине-2008 – все три медали.

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