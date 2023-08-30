Мария Бутина высказалась о судьбе раскрытых агентов США

КТО ТАКАЯ БУТИНА ? КТО ЕЁ ТЯНЕТ ЗА УШИ ПО КАРЪЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И ЗА ЧТО ? ТЁМНАЯ ЛОШАДКА !!!

СК

Сергей Ковалев

все шоновы - мавры для заказчика. сделал дело? - может идти. лесом. стебают сами шоновы, - они что, простых вещей в этой жизни не понимают? не идиоты, должны понимать. за жопу взяли, - сразу дал признательные. значит понимал, что делал... не кровожаден, но с М.Бутиной согласен - своё дерьмо надо убирать самому.