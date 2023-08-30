Депутат, член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью aif.ru, что США вряд ли будут пытаться освободить бывшего работника своего Генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова, так как его судьба не интересует американские власти.
Мария Бутина высказалась о судьбе раскрытых агентов США
Комментарии
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АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
КТО ТАКАЯ БУТИНА ? КТО ЕЁ ТЯНЕТ ЗА УШИ ПО КАРЪЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И ЗА ЧТО ? ТЁМНАЯ ЛОШАДКА !!!
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19 мин.
СК
Сергей Ковалев
все шоновы - мавры для заказчика. сделал дело? - может идти. лесом. стебают сами шоновы, - они что, простых вещей в этой жизни не понимают? не идиоты, должны понимать. за жопу взяли, - сразу дал признательные. значит понимал, что делал... не кровожаден, но с М.Бутиной согласен - своё дерьмо надо убирать самому.
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19 мин.
булат туякбаев
Спроси у Американского правосудия они считают ее Российской шпионкой в частности ФБР
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10 мин.
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