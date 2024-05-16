Фицо за месяц до покушения предвидел его из-за фрустрации в обществе

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого накануне было совершено покушение, еще в апреля заявлял, что недовольство в обществе и фрустрация могут обернуться печальными последствиями для первых лиц государства.
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