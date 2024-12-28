Спецслужбы США и Британии готовят атаки на российские базы в Сирии руками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ.
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Спецслужбы США и Британии готовят атаки на российские базы в Сирии руками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ.
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