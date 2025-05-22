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Рогов: начались бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Рогов: начались бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР.

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