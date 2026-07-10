Депутат Миронов попросит Верховный суд пересмотреть приговор педофилу-рецидивисту из Севастополя

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил "Газете.Ru", что подготовит обращение к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову после слишком мягкого, на его взгляд, приговора для педофила-рецидивиста из Севастополя — мужчина получил 17 лет колонии особого режима за преступление против 9-летней девочки.