Самый дорогой в мире кабриолет Rolls-Royce Arcadia Droptail обошелся хозяину в $30 млн

Rolls-Royce в очередной раз заставил облизнуться всех фанатов роскошных автомобилей. На этот раз британская компания создала эксклюзивный кабриолет Arcadia Droptail – самый дорогой автомобиль из всех когда-либо сделанных на Земле.
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