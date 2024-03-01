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Самый дорогой в мире кабриолет Rolls-Royce Arcadia Droptail обошелся хозяину в $30 млн

Самый дорогой в мире кабриолет Rolls-Royce Arcadia Droptail обошелся хозяину в $30 млн

Rolls-Royce в очередной раз заставил облизнуться всех фанатов роскошных автомобилей. На этот раз британская компания создала эксклюзивный кабриолет Arcadia Droptail – самый дорогой автомобиль из всех когда-либо сделанных на Земле.

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