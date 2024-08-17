Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки

© Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский продолжает делать вид, что руководит территориями, которые давно находятся под контролем РФ.
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