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WSJ: проект об антироссийских санкциях США будет направлен против Китая и Индии

WSJ: проект об антироссийских санкциях США будет направлен против Китая и Индии

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov Законопроект умершего 11 июля сенатора Линдси Грэма*, который может быть внесен на рассмотрение конгресса США уже на этой неделе, ориентирован прежде всего на Китай и Индию.

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