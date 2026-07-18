Количество пострадавших при ударе ВСУ по складу WB в Подмосковье достигло 61 человека

В Подмосковье в результате атаки ВСУ по складу WB пострадал 61 человек.По уточнённой информации, 61 человек получил ранения в результате атаки беспилотников на Московскую область, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
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