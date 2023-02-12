Жена Вальверде рассказала, что чуть не потеряла ребенка. Хавбек «Реала» отпраздновал гол в финале КЧМ жестом, изображающим соску

Жена Федерико Вальверде рассказала о проблемах в семье футболиста. Ранее полузащитник мадридского «Реала» отмечал, что на его выступлениях после чемпионата мира сказываются, в том числе, личные причины, на которые намекала в соцсетях и его супруга, аргентинская журналистка Мина Бонино.