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Жена Вальверде рассказала, что чуть не потеряла ребенка. Хавбек «Реала» отпраздновал гол в финале КЧМ жестом, изображающим соску

Жена Вальверде рассказала, что чуть не потеряла ребенка. Хавбек «Реала» отпраздновал гол в финале КЧМ жестом, изображающим соску

Жена Федерико Вальверде рассказала о проблемах в семье футболиста. Ранее полузащитник мадридского «Реала» отмечал, что на его выступлениях после чемпионата мира сказываются, в том числе, личные причины, на которые намекала в соцсетях и его супруга, аргентинская журналистка Мина Бонино.

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