Воробьев навестил воспитанников Покровского женского монастыря в селе Марково

День обретения Казанской иконы Божией Матери — покровительницы Русской земли — отмечают 21 июля. С престольным праздником настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря в подмосковном селе Марково игумению Феофанию и воспитанников детского приюта поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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