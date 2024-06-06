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Закон и Порядок

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В день 225-летия Пушкина Путин посетил Царскосельский лицей

В день 225-летия Пушкина Путин посетил Царскосельский лицей

Путин осмотрел экспозицию музея царскосельского лицея, где Пушкин учился с 1811 по 1817 год. В прошлом году президент поддержал идею возродить учебное заведениеВладимир Путин в музее Царскосельского лицея (Фото: сайт президента России) Президент Владимир Путин посетил государственный музей-заповедник «Царское Село» под Санкт-Петербургом, сообщили в Кремле.

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