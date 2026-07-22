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Царьград

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Агент: «Ак Барс» не хочет отдавать Никиту Евсеева в «Торпедо»

Агент: «Ак Барс» не хочет отдавать Никиту Евсеева в «Торпедо»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника казанского «Ак Барса» Никиты Евсеева, в интервью сообщил, что молодой хоккеист привлёк внимание нескольких клубов, в том числе нижегородского «Торпедо».

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