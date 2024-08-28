Американские инвесторы определились с трендом на фоне ожидания отчета Nvidia

Американские фондовые индексы закрылись ростом во вторник, после коррекции в начале недели. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,16%, а старейший рыночный индикатор Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,02%.
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