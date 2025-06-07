Позвонил, вызвал на ковёр: Си Цзиньпин показал всем, как надо обращаться с Трампом

Китай с его ВВП в 24%от мирового может заставить США уважительно говорить с ним. Увы, но России с её 2,55% от мирового ВВП это не под силу. Кроме того,в Китае не крадут чинуши в таких колоссальных объёмах, как в России. В Китае есть миллиардеры, но они строго следуют политике КПК. А чуть шаг в сторону и нет миллиардера. В РФ , увы, такое невозможно.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Трамп это понтогон и трусит лишь тот который это не осознаёт . Пародия на Муссолини . Стоит только лишить США ресурсов природных ископаемых и пипец -бобик сдох . И не забываем про их долги . По мне так у него агония как и у Зе . Левый и правый сапоги разного размера со свалки мировой истории . Мы на хрена инициировали работу БРИКС? Стоит только России и Китаю прекратить все поставки на их материк ( перенаправить на Африку и Ю. Америку и взвоет и Запад и С. Америка , а с Англией вообще вопрос прост , но только не Атомными , а нейтронными бомбами , всего две штуки . Но ведь нужно только перешагнуть через своё эго и перестать бояться показывать свою животную природную слабость , которая присутствует у каждого нормального человека . Вообще-то то , что собирались сделать с Россией , а потом Китай , а потом и весь мир- изолировать и превратить в рабов . Так вот они сами напросились и теперь мир против них , и обнищавшая Америка и Запад стоят на грани того , что к ним самим уже применять изоленту .