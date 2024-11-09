Трамп объявил о первом назначении в своей администрации после победы на выборах: должность главы аппарата Белого дома впервые займет женщина — Сьюзан Уайлс, которая была одним из двух руководителей предвыборной кампании Трампа.
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