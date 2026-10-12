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ИА Регнум

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Болгария запросила помощь НАТО и ЕС после атаки на два судна в Чёрном море

Власти Болгарии обратились к Евросоюзу и НАТО за технической помощью, необходимой для выяснения обстоятельств атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на два торговых судна в Черном море.

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