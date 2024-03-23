В Рязани задержали двух мужчин с наркотиками

Во время патрулирования, полицейские заметили двух рязанцев, которые подозрительно себя вели. Их остановили и выяснили, что у мужчин были с собой свёртки с порошкообразным веществом – производным N-метилэфедрона массой 1,28 г и 0,21 г.
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