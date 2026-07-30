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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья Винчич о назначении на финал ЧМ: «Сначала был шок, потом – гордость за нашу команду. Нас не особо обсуждали после матча – значит, мы в целом хорошо отработали»

Словенский судья Славко Винчич высказался о назначении на финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

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