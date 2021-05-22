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Жителям Челябинской области стали выдавать меньше кредиток

Жителям Челябинской области стали выдавать меньше кредиток

При этом наш регион все равно входит в топ-10 по стране по количеству полученных карт О снижении выдачи новых кредиток сообщает сайт «Полит 74» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

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