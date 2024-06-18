Как на самом деле Брежнев относился к Горбачёву и Ельцину

Михаил Горбачёв и Борис Ельцин – два непримиримых противника в борьбе за верховную власть в СССР, еще в начале своей политической карьеры шли похожими путями и даже имели общего покровителя в лице высокопоставленного партийца, будущего генерального секретаря ЦК партии Юрия Андропова.