Как на самом деле Брежнев относился к Горбачёву и Ельцину

Михаил Горбачёв и Борис Ельцин – два непримиримых противника в борьбе за верховную власть в СССР, еще в начале своей политической карьеры шли похожими путями и даже имели общего покровителя в лице высокопоставленного партийца, будущего генерального секретаря ЦК партии Юрия Андропова.
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