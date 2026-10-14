Результат развивает подход, согласно которому гравитация может быть связана с более фундаментальными квантовыми процессами Физики из Лейпцигского университета показали, как уравнения Эйнштейна, описывающие гравитацию, можно получить из математических соотношений квантовой теории информации.
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