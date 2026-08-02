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Газета.ру

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Журналист Бондаренко счел вздором заявление Зеленского о Крыме

Журналист Бондаренко счел вздором заявление Зеленского о Крыме

Последнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме является вздорным, считает руководитель центра поддержки переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" и журналист Олег Бондаренко.

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