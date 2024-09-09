Перечислены популярные подержанные автомобили дешевле 1 млн рублей

Согласно статистике продаж на вторичном рынке за август, которую приводит «Российская газета» со ссылкой на данные системы Pango Cars, на первом месте по спросу в бюджетном сегменте оказалась Lada Granta.
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