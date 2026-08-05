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Депутат Журавлев спрогнозировал дефицит ракет Patriot у Украины

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил о вероятности дефицита ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине.

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