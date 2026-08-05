Депутат Журавлев спрогнозировал дефицит ракет Patriot у Украины

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил о вероятности дефицита ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии