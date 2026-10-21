Российских туристов предупредили, что в Турции с 30 ноября завершит работу платежный сервис Letim. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
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