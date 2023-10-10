На Камчатке полицейские выявили факты производства рыбной продукции без соответствующей маркировки

«Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили два факта производства рыбной продукции без предусмотренной законом маркировки.
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