Облак – лучший игрок Ла Лиги в мае. У него 2 сухих матча, в том числе с «Барсой»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком чемпионата Испании в мае. В 5 матчах Ла Лиги в этом месяце словенец отразил в общей сложности 18 ударов по своим воротам, дважды сыграл на ноль, в том числе с «Барселоной» (0:0), и помог «Атлетико» выиграть чемпионский титул.
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