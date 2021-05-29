Облак – лучший игрок Ла Лиги в мае. У него 2 сухих матча, в том числе с «Барсой»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком чемпионата Испании в мае. В 5 матчах Ла Лиги в этом месяце словенец отразил в общей сложности 18 ударов по своим воротам, дважды сыграл на ноль, в том числе с «Барселоной» (0:0), и помог «Атлетико» выиграть чемпионский титул.