Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Британские учёные доказали? Среди гомосексуалистов, лезбиянок, педофилов, трансгендеров психапатов нема? Алиса в стра...Британские ученые...
  • Олег Тимофеев
    СБУ свою работу знает.РБК: сгоревший ск...
  • Олег Тимофеев
    Ты неповеришь Шойгу без Вагнера никто в таких вопросах.Иран начинает пок...

Владимир Зеленский в хамской ему манере отказался от встречи с премьером Китая в Давосе

Владимир Зеленский в хамской ему манере отказался от встречи с премьером Китая в Давосе

"Кровавый клоун" заявил, что будет иметь дело только лишь с председателем КНР Си Цзиньпином.Изначально президент Украины Владимир Зеленский умолял привлечь Китай к урегулированию вооружённого конфликта на Украине, а затем в неподобающей форме отказался от встречи с премьером Китайской Народной Республики Ли Цяном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонтий Букштейн
Тяжелый случай, мания величия. Кто бы про Украину знал в мире, если бы не ее госпереворот и последовавшие за этим кровавые выходки &quot;новой&quot; власти.
Ответить
18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Кому достанеться его жена?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх