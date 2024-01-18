"Кровавый клоун" заявил, что будет иметь дело только лишь с председателем КНР Си Цзиньпином.Изначально президент Украины Владимир Зеленский умолял привлечь Китай к урегулированию вооружённого конфликта на Украине, а затем в неподобающей форме отказался от встречи с премьером Китайской Народной Республики Ли Цяном.
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