FiNE NEWS

1 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Если Украина не исчезнет, то с её территории будет исходить террористическая опасность. Поэтому до конца. С тероририс...«Заморозка или см...
  • Алексей Куницын
    Слова "Вагнер" и "музыканты" за какой-то год стали для большинства россиян синонимами слов стойкий, мужественный, спо...Зеленский признал...
  • Ярослав
    Так где причина смерти?Диана Гурцкая пот...

Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх