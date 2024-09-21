Экс-лидер Федеративной Республики Германия Герхард Шредер обратился к мировому сообществу, призвав тех, кто уверен в возможности разгромить Российскую Федерацию на полях сражений, вспомнить об историческом опыте, отметив, что Москва выходила победителем из всех противостояний.