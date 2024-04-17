Кибератаки уровня «космос»: зачем хакеры взламывают спутники и к чему это приводит

По случаю Дня космической навигации технический директор МТС RED Деннис Маклюшин рассказал о том, как злоумышленники ставят под угрозу киберстабильность спутниковой инфраструктуры и как можно противостоять атакам.
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