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Кибератаки уровня «космос»: зачем хакеры взламывают спутники и к чему это приводит

Кибератаки уровня «космос»: зачем хакеры взламывают спутники и к чему это приводит

﻿﻿По случаю Дня космической навигации технический директор МТС RED Деннис Маклюшин рассказал о том, как злоумышленники ставят под угрозу киберстабильность спутниковой инфраструктуры и как можно противостоять атакам.

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