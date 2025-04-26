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Крымская газета

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В Крыму задержан подозреваемый в осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО

В Крыму задержан подозреваемый в осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО

В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый, повредивший захоронения могил крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции, среди которых - могила корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака.

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