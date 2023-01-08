Кирилл Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 5 (2+3) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ).
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