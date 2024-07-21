Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем свободно бороться друг с другом. Но нужно действовать разумно»

Норрис готов к борьбе с Пиастри за победу на Гран-при Венгрии. Пилот «Макларена» согласился с напарником в отношении того, что они должны свободно бороться друг с другом, без применения командной тактики, и при этом действуя разумно и не доводя дело то контактов и столкновений.