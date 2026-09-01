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Царьград

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Минобороны: ПВО уничтожили 69 украинских дронов, 21 — в Краснодарском крае

Минобороны: ПВО уничтожили 69 украинских дронов, 21 — в Краснодарском крае

По данным Минобороны России, 7 сентября с полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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