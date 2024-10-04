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Царьград

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Новый премьер Японии сходу выдал любопытную фразу. В России заметили подвох: "Выводы сделаем"

Новый премьер Японии сходу выдал любопытную фразу. В России заметили подвох: "Выводы сделаем"

В Японии выбран новый премьер-министр. Во время своего первого выступления он выдал весьма любопытную фразу о России.

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