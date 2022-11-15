ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1292 =Большая часть страданий человека есть указатель на чрезмерную привязку его к материальному и преходящему =Быть богатым, в смысле владеть Богом внутри, значит использовать на 100% таланты, способности, которые заложили предки =В каждой ситуации ищите самое хорошее! И у вас появится возможность превратить проблему в проявление Высшего Блага =Внутренняя сила - это способность уважать чужую музыку, но танцевать под свою собственную мелодиюВсякий раз, когда происходившее с вами, отнюдь, не было хорошим, вы не любили, отчего и получали негативный результат =Главное, нужно понять - все потери и приобретения приходят к нам в соответствии с нашими прошлыми поступками =Даже самый верный и любящий человек устанет ждать, если постоянно будет чувствовать холод и равнодушие в свой адрес =Если у вас внутри есть потребность, которая сонастроена с вашей Высшей целью, она обязательно будет реализована =Жизнь происходит только в настоящий момент, а если мы теряем этот настоящий момент, мы теряем Жизнь = Жизнь — это танец, красота которого зависит от умения ловить его ритм, а не от того под чью дудку ты пляшешь =Иерархия Света сообщает нам что-либо или устремляет к чему-либо лишь во имя будущего, а не для остановки в прошлом =Индивидуальное и коллективное сознание вечно эволюционируют, расширяются и самосовершенствуются =Количество информации не зависит от количества слов.