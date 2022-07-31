Новая Морская доктрина РФ предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике

Минобороны РФ Положения новой Морская доктрина России предусматривают значительную активизацию деятельности Военно-морского флота РФ на островах Шпицберген, Новая земля, Врангеля, на архипелаге Земля Франца Иосифа и в других регионах Арктики.
Минобороны РФ Положения новой Морская доктрина России предусматривают значительную активизацию деятельности Военно-морского флота РФ на островах Шпицберген, Новая земля, Врангеля, на архипелаге Земля Франца Иосифа и в других регионах Арктики.
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