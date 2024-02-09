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«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие». Маск согласился с мнением Путина об ошибке США

«Мы переусердствовали, превращая доллар в оружие». Маск согласился с мнением Путина об ошибке США

Маск согласился с мнением Путина об ошибочном использовании доллара как оружия Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением президента Росси Владимира Путина о том, что использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы является грубой ошибкой.

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