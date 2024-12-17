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Наше Солнце хорошо известно своими солнечными пятнами — небольшими темными участками на поверхности звезды, но есть звезды, чьи солнечные пятна гораздо массивнее, настолько, что они могут быть гораздо больше самого Солнца

Наше Солнце хорошо известно своими солнечными пятнами — небольшими темными участками на поверхности звезды, но есть звезды, чьи солнечные пятна гораздо массивнее, настолько, что они могут быть гораздо больше самого Солнца

﻿﻿Наше Солнце известно своими пятнами, которые представляют собой небольшие темные области на поверхности звезды, но у некоторых звезд есть солнечные пятна, которые настолько массивнее, что могут быть намного больше, чем само Солнце! Это XX Треугольников, красный гигант, расположенный примерно в 630 световых годах от Земли.

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