Минстрой РФ подвел итоги работы ведомства за четыре года

С 2020 года в строительной отрасли и ЖКХ удалось достичь значимых результатов, обеспечить рекордный ввод жилья, высокие показатели по переселению из аварийного жилья, благоустройству, запуску механизмов развития регионов и инфраструктуры, реализации программ и проектов.
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