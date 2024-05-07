Минстрой РФ подвел итоги работы ведомства за четыре года

С 2020 года в строительной отрасли и ЖКХ удалось достичь значимых результатов, обеспечить рекордный ввод жилья, высокие показатели по переселению из аварийного жилья, благоустройству, запуску механизмов развития регионов и инфраструктуры, реализации программ и проектов.