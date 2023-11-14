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Колби Уильямс: «ЦСКА был просто невероятен в последние два года. Постараюсь помочь команде»

Московский клуб выменял Уильямса у «Адмирала». «Игра с «Нефтехимиком» получилась хорошей. Не так много голов, правда.

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