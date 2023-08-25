РУССКИЕ ДВАЖДЫ НАКАЗАЛИ США. СНАЧАЛА ЗА ЭСМИНЕЦ, ПОТОМ ЗА НАГЛОСТЬ

а что так не освещали начло 2000х годов.... сейчас все описывают... а раньше что творили наши... табу?

Вячеслав Пикулин

просто сейчас война.... тогда тупо наше звено с возжаевки тупо по учебному уничтожили авианосную группу НАТО условно и не один канал не показал было у нас видео...как пиндосы бегали по авианосцу... было в части... но об этом ни один канал не показал... а тут дрон сбили... и столько эмоций....