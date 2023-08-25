Сигнал с позиции силы, который попытались направить России власти США, обернулся полным фиаско. Вашингтон умудрился дважды опозориться - сначала в Баренцевом море, потом перед журналистами.
РУССКИЕ ДВАЖДЫ НАКАЗАЛИ США. СНАЧАЛА ЗА ЭСМИНЕЦ, ПОТОМ ЗА НАГЛОСТЬ
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Вячеслав Пикулин
а что так не освещали начло 2000х годов.... сейчас все описывают... а раньше что творили наши... табу?
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10 час.
Вячеслав Пикулин
просто сейчас война.... тогда тупо наше звено с возжаевки тупо по учебному уничтожили авианосную группу НАТО условно и не один канал не показал было у нас видео...как пиндосы бегали по авианосцу... было в части... но об этом ни один канал не показал... а тут дрон сбили... и столько эмоций....
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10 час.
Вячеслав Пикулин
и все каналы вещают о перемоге как хохлы.....
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10 час.
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