МВД окажет помощь бойцу СВО из Оренбурга, оставшемуся без документов

УМВД России по Оренбургской области поможет бойцу СВО Сергею Латыпову, который остался без удостоверяющих личность документов и ранее обратился в проект RT «Не один на один».
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