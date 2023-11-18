Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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еЕсли говорить конкретно про товарища Си, то он не подвел нас в Сан-Франциско, совсем не подвел

еЕсли говорить конкретно про товарища Си, то он не подвел нас в Сан-Франциско, совсем не подвел

Политнавигатор Третий не лишний: Путин стал незримым участником встречи Байдена и Си Что изменилось и что осталось неизменным после саммита в Сан-Франциско А мы тут в Москве немного ревнуем (впрочем, чего скрывать-то? Совсем даже не немного!): главный друг России, председатель КНР товарищ Си Цзиньпин сепаратно встретился с главным супостатом Байденом и проговорил с ним аж четыре часа.

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