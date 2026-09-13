"Мародёрство", поднятие цен, многокилометровые очереди. Что происходит с бензином в Петербурге 13 сентября

В Петербурге вновь началась вторая волна топливного кризиса. На этот раз появились те, кто решил заняться "мародёрством".
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