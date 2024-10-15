Госдеп США призвал КНДР снизить напряженность в отношениях с Сеулом

Вашингтон призывает КНДР снизить напряженность в отношениях с Сеулом и прекратить все действия, которые увеличивают риск конфликта, заявил вторник представить госдепа США Мэтью Миллер 15 октября на брифинге.
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