Как будут лечить иностранные врачи – медиков не планируют проверять на знание русского языка Евгения КомароваИ как они будут лечить – вопрос возник на фоне новостей, что иностранных врачей не планируют проверять на знание русского языка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии